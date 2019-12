//“No s’havia fet un llibre seriós sobre Jujol i el Santuari”

Sense cap mena de dubte, el llibre ‘El Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri’ de mossèn Josep M. Jané Coca és una obra excel·lent. La seva presentació tindrà lloc avui, divendres 20 de desembre (20.00 h), a la parròquia del Lledó de Valls a càrrec del Dr. Josep M. Sans i Travé. Una cita a la qual no podem faltar.

Per què s’ha escollit l’església del Lledó per a la presentació del llibre?

El santuari de Montferri no és prou gran per acollir la presentació arran de la molta gent que hi hem convidat. A Tarragona la presentació fou un èxit, amb més de sis-centes persones. Vallencs que van venir a l’acte i d’altres que no van poder em varen esperonar a fer la presentació a la capital de l’Alt Camp. El meu problema és que tota la meva vida he viscut a l’estranger, entre l’Àfrica i Amèrica del Sud, i pràcticament no conec ningú. Aleshores em varen dir que si l’acte es feia a Valls m’ajudarien. Així, hi ha un equip que m’estan ajudant. L’IEV i el Centre de Lectura eren espais massa petits. El P. Joan Font es va oferir a deixar-nos la parròquia del Lledó. Jo encantat. Tothom està convidat a l’acte i al refrigeri de després.

Qui farà la presentació?

L’acadèmic Dr. Josep Maria Sans i Travé. El vaig conèixer en el decurs de la presentació de la revista Cultura i Paisatge a Tarragona. D’ell em va agradar molt la capacitat de comunicació que té, i està molt ben preparat.

Com va néixer la idea de fer el llibre?

Des que en fèiem la restauració del santuari que molts em deien de recollir el santuari en un llibre perquè ningú com jo en coneix la història ni l’arquitectura, ja que vaig ser l’encarregat des del començament de la restauració fins a la seva inauguració. Me la conec pam a pam. No estava allí per mirar sinó que hi treballava molt. Vaig començar treballant sol per fer les peces necessàries per a la restauració. Els inicis d’aquestes obres sense són difícils. Molta gent pensava que era una bogeria fer aquesta restauració en un poble petit que no tenia una economia per fer una gran obra, com tampoc n’hi havia als anys vint.

Fins i tot assegureu en el llibre que parlàveu amb la Mare de Déu, oi?

Sí. Em lamentava que molt poca gent cregués en el projecte i que el santuari s’havia d’acabar. Molts pensaven que era una obra irrealitzable i complicada perquè és del modernisme català. Difícil de fer i difícil de pagar. Resant a la Mare de Déu li vaig dir: què puc fer per convèncer tothom que l’obra del teu santuari es pot acabar? I ella em va dir: “Acabant-la.” Ens vam posar a treballar amb grans professionals.

Què aporta aquest llibre a la investigació sobre Josep M. Jujol i el Santuari?

Una pregunta molt interessant. A banda de la pressió de la gent que em demanava d’escriure el llibre, hi havia una manca tremenda d’un estudi seriós sobre aquesta obra, que havia de ser la més important de Jujol. Això també em va esperonar i fer-me decidir a publicar tot el que en sabia, i estudiar els arxius, planells, contactes amb arquitectes… Hi he dedicat molt de temps. Persones que ja tenen el llibre m’han indicat que l’estan gaudint molt.

Considereu que és un bon llibre per regalar durant aquestes festes de Nadal i Reis?

És un llibre fotogràfic amb 386 fotografies de 15 autors diferents, alguns boníssim, i esdevé un bon regal.

Quants exemplars se n’han editat?

Un miler. Se n’ha fet en versió en català i en castellà amb un resum en angles. El llibre es podrà adquirir el dia de la presentació amb un descompte del 60%, és a dir, per 20 euros, quan el seu cost és de 50. També es pot adquirir a la Llibreria Adserà de Valls. La venda del llibre només m’aporta una mínima part de la despesa que m’ha generat.

Quan s’acabi l’edició, teniu en cartera una segona edició?

No ho descarto i, fins i tot, fer-ne alguna ampliació respecte a la primera edició.

Hi ha altres presentacions del llibre?

La següent serà a Reus. També es farà a Tortosa, Barcelona, Lleida, Girona i Andorra.