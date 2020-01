La “pallassa” Pepa Plana, com ella mateixa s’anomena, va assistir dimarts al vespre al Teatre Principal per l’estrena del documental ‘Paradís pintat’, moment que va aprofitar per parlar de com va ‘Veus que no veus’ i un projecte de futur que voldria estrenar per les Decennals del 2021.

‘Paradís pintat’ és l’espectacle que ha donat peu al documental del mateix nom que s’ha estrenat al Canal 33 i també a la teva ciutat. Satisfeta de la iniciativa?

És un regal i una sorpresa! Juro que no tinc res a veure. Quan m’ho van proposar vaig dir: de debò? De cop i volta parlar de la meva persona vinculada a un espectacle, vaig pensar: ho teniu clar? La veritat és que són ells i elles les que han decidit realitzar aquesta aventura aprofitant el punt de partida del que fou l’espectacle, el Paradís pintat, i jugar amb tots aquests paradisos que tots busquem, que a vegades trobes i a vegades no, o no existeixen.

L’únic que he fet és aplaudir la idea i posar-me al seu servei. No he participat en absolut en el guió, ni els he censurat… Ells han gravat i han fet. Als artistes els deixo el seu espai.

En el cas del documental, una coproducció entre Televisió de Catalunya i Produccions Saurines de Valls, és un repàs a la teva vida?

És un quotidià. De fet, hi havia moments que em girava i veia que continuaven gravant. M’han seguit durant gairebé dos anys, bastant! M’han robat, en aquest sentit de la paraula, la meva quotidianitat. Què vol dir anar de bolos, què és fer un tècnic abans de la funció, què son els nervis, anar amb els teus amics a dinar i parlar de les teves coses. En aquest sentit, és un quotidià de la Pepa Plana. Autobiografia? Sí, però no hi desvetllo la meva vida [riu].

En aquest sentit, cerqueu alguna mena de paradís?

Aquesta era una de les preguntes. Jo no crec que existeixi el paradís. En tot cas, me n’adono quan l’he perdut. Un altre paradís perdut. Espero no trobar-lo mai.

Li ha agradat com ha quedat el documental?

Només n’he vist un copió i em va sorprendre.

Premi Zirkòlika per ‘Veus que no veus’. Contenta?

Dono les gràcies pel guardó al millor espectacle de pallassos.

Continua fent gira amb aquesta obra?

La temporada està a punt d’acabar a Barcelona amb entrades exhaurides i un gran èxit. Estic feliç però amb ganes, i més feliç encara de poder fer gira amb aquest espectacle. Soc bitxo de furgoneta i d’anar arreu. Anar cada dia al mateix lloc i al mateix teatre, és xulo però el que vull és tombar i anar per tot Catalunya.

Després de l’espectacle ‘Veus que no veus’, que hi haurà?

Tinc moltes ganes de continuar amb la Noël Olivé, ja que estic gaudint moltíssim i tinc ganes de tirar endavant un trio femení, buscant el joc de cara blanca, augusta i contraaugusta. I per què no una quarta, musical. Aquest és el meu somni. El darrer espectacle vull que sigui de companyia de pallasses i d’altres aventuretes que tinc més petites.

En les darreres Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, sempre heu presentat un dels espectacles. En les del 2021 li agradaria actuar?

Aquest seria el somni. Estrenar aquest espectacle per les Decennals del 2021 a Valls. Com a repte seria aquest, poder-lo estrenar aquell any.