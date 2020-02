//“Farem un pla estratègic per millorar el comerç”

El regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament, el republicà Òscar Peris, arran de la Diagnosi i perspectives de futur de l’estructura comercial i serveis de Valls, ha conversat amb nosaltres per valorar la situació actual del comerç a la capital de l’Alt Camp.

Per què s’encarrega la Diagnosi i perspectiva de futur de l’estructura comercial i Serveis de Valls? Amb quina finalitat?

El que fem des de la Regidoria de Comerç i Turisme és aconseguir dades que ens ajuden a emprendre accions i polítiques actives al voltant del que els estudis ens acaben traslladant. Contactem amb l’ESCODI, un ens amb una gran experiència que assessora altres ajuntaments i ciutats importants i el mateix govern de la Generalitat de Catalunya. Com a experts en la matèria fan una diagnosi de la situació. Han fet uns censos profunds i elaborats del locals comercials, alguns que fins i tot no han estat mai oberts. Al capdavant de l’estudi d’ESCODI hem trobat el vallenc Lluís Frago, que coneix la realitat local. Moltes ciutats del país el requereixen per realitzar tasques com aquesta. A més, a través d’unes entrevistes a agents importants de la ciutat (econòmics, institucionals i referents a la ciutat) i del seu treball, ens configura un informe amb què ens posa damunt la taula una sèrie de punts prou extensos. Aquesta seria la primera gran fase.

Ara la voluntat és traçar les línies i propostes per millorar el comerç a la ciutat. Expliqui’ns, com serà aquest treball?

Falta aquesta segona part. A partir de la diagnosi, profunda i real fora de les percepcions que puguem tenir, farem un pla estratègic que comenci a perfilar i donar directives clares de cap a on hem d’anar amb aquest seguit de mesures. Estem en el procés en què en una taula molt més ampla es doni a la diagnosi un tractament. Una taula que acabarà emplaçant a tota la governança municipal. En la política de l’àmbit del comerç hi ha derivades com, per exemple, la mobilitat, l’enjardinament, l’enllumenat, l’urbanisme de la ciutat… Cadascú en aquest pla estratègic haurà de definir la gestió a realitzar.

Aquest pla estratègic es desenvoluparà durant la present legislatura municipal?

Aquesta segona fase, i no voldria precipitar-me, l’hauríem d’assolir entre l’any 2021 i el 2022, any al qual s’ha d’arribar amb totes les propostes amb una interpel·lació.

En aquest moment, com vieu el comerç vallenc?

No és el comerç vallenc sinó com està el comerç en general. Segurament, la globalització té coses molt bones i d’altres que no ho són tant. Segurament que estem en uns moments plens de paradigmes. Actualment tenim unes plataformes digitals que treballen els 365 dies de l’any amb l’opció de comprar les 24 hores, t’ho porten a casa a l’hora que vols el dia que vols, i si no estàs content t’ho canvien. Aquest és un front. Això passa a Valls i arreu. El futur del comerç està en la singularització: en allò que ens fa diferents, competitius, i tenir un producte singular que ens converteixi en una opció interessant. Evidentment, en allò en què no pots competir o tens molts competidors serà molt difícil mantenir aquesta activitat.

Quin paper han de jugar els propietaris i gestors de locals comercials a la ciutat?

Lògicament hi ha un mercat de lloguer que a hores d’ara és complicat i no hi és. El mercat és qui marca aquestes tendències. Seria bo, en aquest sentit, que hi hagués una iniciativa per part del sector privat i dels propietaris i tenedors d’afavorir la implantació de comerços i no esperar tampoc a una especulació en el preu del lloguer. Sabem que actualment els preus del lloguer estan a un nivell molt elevat. Hem de fer una aposta per tenir uns lloguers atractius que acabin per dinamitzar el nou emprenedor, la ciutat i els barris. Aquí tothom ha de jugar un paper i crec que els tenedors i els privats tenen un valor important.

Veieu possible l’obertura d’establiments comercials al Barri Antic?

De fet, en tenim dos exemples de fa relativament poc. Una iniciativa entre el carrer de la Peixateria i plaça de l’Oli amb l’obertura d’una floristeria. Una implantació jove. Al carrer de Sant Antoni s’ha obert Produccions Saurines. I tants altres i més que vindran. La singularitat també dona oportunitats. L’entorn de la plaça de l’Oli i el compromís decidit per adequar l’espai i l’obertura del Museu Casteller de Catalunya han de dinamitzar aquests entorns. L’activitat comercial és canviant i mutant. Els temps són canviants i es canvia molt ràpid, i la fase d’adaptació de l’activitat garanteix l’èxit de l’empresa i el negoci en els propers deu o quinze anys. Si no fas aquesta adaptació quedes estancat i si no s’innova serà molt complicar garantir el futur a llarg termini. Aquí les administracions també juguem el nostre paper, i a partir dels ajuts hem de fer costat a l’emprenedor o la jove iniciativa que es vulgui implementar al Barri Antic, en el seu entorn i en altres àmbits de la ciutat. El sector serveis també és clau. La restauració jugarà un paper important en els propers quinze o vint anys. La gent cada vegada menja més fora de casa i cuina menys i quan vol. Prefereix destinar part dels seus recursos a la restauració. Tenim una certesa: avui en dia trobar taula al migdia per dinar a Valls és bastant complicat, i en molts llocs si no tens reserva, no dines. On hi ha les fortaleses? En la restauració i les singularitats. Qualsevol activitat que estigui al voltant de la restauració té més números perquè funcioni. La restauració està creant un dinamisme i uns fluxos de gent.

La dispersió urbanística a Valls no ajuda a l’activitat comercial.

Com totes les ciutats del país, té la seva singularitat. La seva configuració també ens pot donar fortaleses. El tenir els torrents i parcs agraris a tocar e la ciutat també ens dona una força. La gent busca l’originalitat. També hem de ser conscients que tenim uns dels polígons industrials més dinàmics de la demarcació, que també ens ajuda en l’àmbit del comerç i que hem d’aprofitar. Molta gent que ve a treballar a Valls i moltes empreses que s’implanten a la ciutat hi fan despesa. Ho hem d’aprofitar.

La proliferació de grans superfícies a Valls va en detriment del comerç de tota la vida?

La nostra prioritat ha de ser el comerç de proximitat, el de la fruita fresca, el quilòmetre zero, el producte de qualitat i singular. En això sempre hem de treballar. La iniciativa privada de les grans superfícies també té les seves dinàmiques i capacitats de decidir les seves ubicacions. Si tiréssim quinze o vint anys enrere, les decisions haurien estat unes altres, però, malauradament, som on som. Ajudem els comerços que ens ajuden a tenir una trama ordenada i dinàmica i que s’hi puguin sentir còmodes i puguin garantir la seva presència per molts anys.

Fa mesos que el mercat setmanal de la roba està dispersat per les obres al passeig dels Caputxins. Ha de tornar de nou al seu lloc o s’estudien altres alternatives ?

A hores d’ara tots els indicadors, comerciants, paradistes, la ciutadania i la gent amb qui nosaltres hem anat parlant ens diuen que la ubicació que tenim ara és del tot encertada, i probablement sigui l’emplaçament definitiu.