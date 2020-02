//“És un orgue innovador, contemporani i exclusiu”

Des que vau rebre l’encàrrec de l’orgue de Valls, quina feina heu realitzat al vostre taller?

Després de fer proves acústiques a l’església hem calculat les mides i proporcions que ha de tenir cada tub per adaptar-se a l’acústica del temple. A partir d’aquí hem calculat la pressió i el cabal de vent necessari. Finalment, hem dissenyat l’interior de l’orgue en detall, i de cada peça, per encabir-lo dins l’espai acordat. També hem deixat un espai lliure per a una futura ampliació en cas d’aconseguir suport econòmic. Un cop acabat hem comprat els materials i iniciat la construcció artesanal. Ara estem amb les transmissions, les manxes, i aquest mes de febrer hem iniciat els secrets.

Ja heu acabat l’orgue de Praga i esteu centrats en el de Valls?

Efectivament, l’orgue de Praga està acabat, ara roman al taller esperant a ser desmuntat. Tenim un equip gran i la majoria està centrat en l’orgue de Valls, i una petita part està acabant la sisena fase de la construcció de l’orgue de la catedral de Sevilla.

Quin és el procés de construcció del nou orgue de Valls?

Després dels estudis realitzats comprem els materials: fustes de primera qualitat com roure, cedre, auró, avet, pi, banús, til·ler, boix, faig blanc, etc. Pells de primera qualitat de vaca, xai o be i altres materials importants com estany i plom, feltres i caixmir. Construcció de tots els elements de forma artesanal, i a mesura que els tubs es construeixen es preharmonitzen per donar el caràcter i timbre a cada tub segons l’acústica de l’església de Valls. Fem l’acoblament al taller i comprovació del seu perfecte funcionament. Es desmunta i s’embala amb cura per al seu transport a Valls.Quan arribem a Valls, després d’anivellar la base de l’orgue amb el terra de l’església iniciem el muntatge de totes les peces; el moble exterior, que és la façana de l’orgue, és la darrera. Un cop acabat en comprovem el funcionament. Aleshores arriba un nou transport amb els tubs que és la part més delicada. Es treballen per trams, cada cos sonor pertany a cada teclat de l’orgue.

Els tubs s’adaptaran a la realitat acústica final mitjançant l’harmonització. És una feina molt delicada que demana silenci absolut, això vol dir silenci de concert. La darrera feina serà l’afinació de tot l’orgue.

Quan preveieu que estigui acabat i traslladat a l’església?

Les previsions inicials són que al setembre arribi l’orgue per al seu muntatge tècnic.

Quan el sentirem?

Està previst que pugui fer el seu paper en la benedicció el dia 20 de desembre del 2020.

Quines peculiaritats tindrà l’orgue de Valls? I què el farà diferent d’altres que hagin sortir del vostre taller?

La recuperació del patrimoni vallenc desaparegut durant la Guerra Civil. Serà un disseny innovador, contemporani i exclusiu pensat per a la ciutat. El castell central de la façana representa el campanar de l’església, (el més alt de Catalunya), també serà l’orgue més alt de Catalunya. Els dos castells laterals representen les dues colles castelleres de Valls, el registre de gralla intenta aproximar-se a la tonalitat de la gralla, fusionant la cultura popular amb l’orgue, el qual també passarà a ser patrimoni cultural de la ciutat. L’orgue adquireix una dimensió magna, “de gamma alta”. Cal fer molts quilòmetres dins d’Europa per trobar un orgue que superi aquesta alçada.

El poble de Valls se sentirà orgullós de l’acabat final?

L’orgue ha de tenir un resultat d’alta qualitat i de prestigi. En la inauguració d’un nou orgue nostre per a Hamburg, un assistent va fer fotos al públic des de lluny i ens les va mostrar ampliant les imatges: públic amb els ulls plorosos. Una imatge val més que mil paraules. És la mostra que hem fet bé la nostra feina.