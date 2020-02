//Un nou pressupost a l’Ajuntament de Valls

Dilluns dia 24 de febrer s’aprovarà en sessió plenària a l’Ajuntament de Valls la proposta de pressupost municipal per a aquest exercici. Aleshores, sabrem el que opinen els grups polítics de l’oposició. De moment, ens hem de quedar amb el que han dit aquests dies els dos partits de l’equip de govern, que han arribat a un acord després de setmanes de negociació amb els seus estira-i-arronses en la lluita de cadascú per aconseguir més aportacions econòmiques per a la seves regidories.

La proposta, pel que fa als números, té la xifra més alta dels últims deu anys i és el primer pressupost municipal de l’alcaldessa de la ciutat Dolors Farré i d’aquest equip de govern sorgit de les urnes de les eleccions del passat mes de maig. Referent a les inversions, poques novetats. Continuen les prioritats de sempre: prestacions a les famílies i a les persones, centre històric i via pública.

Cal desencallar alguns projectes que venen de lluny, com la gestió del Museu Casteller de Catalunya, la rehabilitació de Ca Xapes com a seu de la Llar del Jubilat, l’arranjament de l’església de Sant Francesc…, i posar a punt els equipaments del Centre Cultural Municipal i el Teatre Principal de cara a les properes Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del 2021.

Més temes pendents que s’incorporen al pressupost municipal és la rehabilitació de les muralles medievals, els habitatges dels carrers Santa Maria i Sant Francesc, l’ampliació del Museu de Valls i la compra de Ca Padró per veure que hi posarem si l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard no hi cap.