//Malestar, amb raó

Els responsables i voluntaris de l’Associació VallsGat han posat de manifest el seu enuig davant l’actuació de l’Ajuntament de Valls pel que fa referència a la construcció d’un espai on poder fer les acollides temporals dels gats de carrer a la nostra ciutat. L’adjudicació de les obres ha quedat deserta i ara cal revisar el projecte. Un guió —amb les seves evidents diferències— que ja fa un temps es va repetir amb motiu de l’explotació del Museu Casteller de Catalunya, encara per aclarir.

Malgrat que la construcció d’un local d’acollida pels gats va guanyar fa més de dos anys els pressupostos participatius, essent el més votat pels vallencs, ara plana sobre d’ell una incertesa. Això sí, al novembre del 2018, el regidor de torn ja es va fer la foto per anunciar l’imminent inici d’obres. A dia d’avui, el més calent és a l’aiguera.

Sobre aquest assumpte hi planen diversos dubtes. Primer, què passarà amb el projecte si finalment no hi ha una solució satisfactòria per ambdues parts? Lògicament, l’Ajuntament no podia preveure que l’adjudicació quedaria deserta. Però cal que una iniciativa votada per la majoria de la ciutadania es faci realitat, arribat el moment. Un altre interrogant és el destí que es donarà als 80.000 euros atorgats al projecte. Se sumaran als nous projectes dels pressupostos participatius? o aniran destinats a un altre projecte municipal?

En definitiva, ens sumem a la petició de VallsGat de respectar els animals i els voluntaris.