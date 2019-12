//L’IBI s’apuja en quatre municipis de l’Alt Camp

per | 30/12/2019 15:48 |

L’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans (IBI) ha de contribuir a reforçar el finançament municipal. Fins aquí, tothom podem estar d’acord o no.

Segons el comunicat emès pel Govern després de la darrera reunió de Consell de Ministres, el Ministeri d’Hisenda ha aprovat una Ordre, que fou publicada dissabte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb la relació de municipis en els quals són aplicables els coeficients d’actualització a l’alça o a la baixa.

Aquesta mesura només afecta immobles urbans i s’adopta en els termes que estableix la Llei de Cadastre Immobiliari i que exigeix que hi hagi una sol·licitud prèvia municipal.

En total fins 1.092 municipis s’acullen a aquesta actualització, l’aplicació es farà efectiva des de l’1 de gener de 2020. Les pujades i baixades mitjanes globals en conjunt assoleixen un 3%, respectivament Aquest és el cas de Valls, El Pla de Santa Maria i Querol, a la nostra comarca. L’increment màxim no supera el 5%, com és el cas de Bràfim que no feia una revisió cadastral des de l’any 1988.