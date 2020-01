//Les Decennals del 2021, a tocar

per | 31/01/2020 12:24 |

Ja estem a menys d’un any per celebrar les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del 2021. Fruit del treball de la Fundació de les Decennals, de les diferents comissions participatives i dels professionals que els donen suport, han deixat anar en els darrers mesos alguns dels eixos sobre els quals pivotaranl es celebracions.

Les Decennals encara es preveuen més participatives des de la mateixa organització, ja que la Fundació va anunciar la creació de dues noves comissions. Una que se separa de la Comissió de Cultura per agafar entitat pròpia: la Comissió de les Decennals Literàries. La lideren Margarida Aritzeta i Teresa Guasch, i ja han presentat les bases del Premi de poesia Decàlia. La segona respon a l’evolució tecnològica del segle XXI: la Comissió d’Audiovisuals. En aquest cas són Jordi Ferré Batalla i Àlex Rull els qui n’estan al capdavant.

Estrena d’un nou orgue per a la ciutat

La creació ara fa deu anys d’un ens específic per a la gestió de les Festes Decennals, la Fundació, ha fet que cada any l’Ajuntament hi hagi destinat 100.000 euros, de manera que a hores d’ara pràcticament ja es disposi de la mateixa xifra que el consistori va aportar a la celebració de 2011. Va rondar el milió d’euros. La venda de localitats, les aportacions de les altres grans institucions —Estat, Generalitat i Diputació—, i els patrocinis privats van completar les dues altres terceres parts del pressupost d’aquella edició.