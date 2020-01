//La flexibilitat horària a Educació pel 2025

per | 24/01/2020 13:21 |

Els responsables dels Moviments de Renovació Pedagògica han presentat a Valls el seu projecte que reflexiona al voltant dels horaris escolars. Algunes AMPAs de la ciutat defensen un model horari diferent de l’actual. En el document Educació a l’Hora la FMRPC assenyala la necessitat de revisar l’equitat i la qualitat dels sistemes educatius ha situat els temps educatius i els horaris escolars introdueix aspectes que qüestionen la manera en què tradicionalment s’ha pensat i estructurat el temps educatiu.

La reforma horària global és un procés lent, si bé, la Generalitat de Catalunya espera portar-ho a terme al voltant de l’any 2025. En els darrers temps, el debat sobre els temps educatius ha estat molt condicionat per la pugna entre mantenir la jornada partida tradicional o instaurar l’horari continu matinal, amb l’hora d’inici i finalització de les classes i la ubicació de la pausa de migdia com el principal cavall de batalla.

Amb el propòsit de contribuir a ressituar el debat, el document redactat per la Fundació Jaume Bofill i la FMRPC, se centra en els objectius de qualitat i equitat educativa i benestar dels infants i adolescents per presentar una proposta sobre quins tipus de temps educatius i horaris escolars recessitem per resoldre els reptes actuals de l’educació.