//La carta als Reis: la C-37

per | 20/12/2019 14:00 |

És urgent el desdoblament de la via C-37 entre la variant de Valls i la C-14 d’Alcover, encara més quan de nou ha estat el tram amb més accidents a Catalunya, entre els anys 2016 i 2019. A més, segons l’estudi EuroRAP, també és un dels trams amb més accidents amb vehicles pesants. El percentatge dels accidents amb morts i ferits greus en aquest tram és preocupant. La nostra carta als Reis Mags hauria d’anar adreçada a la millora d’aquest tram de carretera si volen evitar més accidents.

Les alcaldies dels dos ajuntaments han demanat en diverses ocasions aquest desdoblament, però la Generalitat de Catalunya només ofereix el silenci com a resposta. Fa gairebé deu anys que se’n va encarregar el primer estudi, però de moment el més calent és a l’aigüera.

El projecte va quedar frenat amb l’aplicació de l’article 155. Hem d’exigir a l’Estat que faci l’obra de l’A-27 i a la Generalitat, la de la C-37, i tot ha d’anar lligat. Una rere l’altra, si no aquí tindrem perjudicis tots, del primer a l’últim. Els accidents que hi hagi seran responsabilitat d’algú, responsabilitat de les persones que no vulguin tirar endavant aquesta obra imprescindible.

La C-37 és una carretera per on circulen cada dia més de 8.600 vehicles, molts dels quals són camions amb destí o procedència de les comarques lleidatanes.