//Arrenca la temporada de les calçotades

per | 22/01/2020 12:27 |

A Valls es fan calçotades del novembre a l’abril, però la Festa de la Calçotada representa l’entrada de la part central de la temporada de calçotades. Enguany, la Festa i la Jornada Gastronòmica es fan conjuntament.

La Gran Festa de la Calçotada de Valls compleix gairebé quaranta anys, i potser ja és hora d’introduir-hi alguns canvis. Segur que altres són de l’opinió que les coses que funcionen i van bé no cal tocar-les. Per a gustos ja hi ha els colors.

En honor a la veritat, cal afegir que des de fa uns anys la comissió organitzadora de la Festa de la Calçotada han anat introduint variants que complementen els concursos de Cultivadors de Calçots, de Salsa de la Calçotada de Valls i de Menjar Calçots, aquest darrer el més mediàtic dels tres.

Segur que diumenge, dia 26 de gener, la ciutat s’omplirà de forans que venen a fer la primera calçotada de la temporada. Els hem de rebre amb les mans obertes, i tant de bo els comerços obrissin.