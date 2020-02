//Aposta per l’emprenedoria i la innovació

És totalment engrescador que l’Ajuntament de Valls, des de l’IMDL Vallsgenera, vulgui donar un nou impuls al Viver d’Empreses i al Centre d’Iniciatives Empresarials, dos serveis que han de facilitar a les noves empreses promogudes per persones emprenedores, de forma temporal, el suport i l’espai físic necessari per al desenvolupament del seu projecte. No són dos nous serveis a l’emprenedoria, però sí que, en els moments que vivim, necessita un altre aire, més innovador i avantguardista.

El Viver d’Empreses ha de servir a les persones que vulguin autoocupar-se, per obrir les portes a qualsevol persona que engegui una nova empresa a la nostra ciutat, a professionals amb ànsies d’establir-se pel seu compte, a emprenedors que necessitin suport per gestionar el seu negoci i, com no podia ser de cap altra manera, a universitaris i tècnics de nivell que desitgin iniciar una activitat professional o empresarial.

Les administracions han de donar suport a les noves empreses i als col·lectius emprenedors si volem tenir una societat encara més avançada i en la qual tothom tingui les seves oportunitats. Cal orientar, assessorar i motivar les persones emprenedores des dels ajuntaments per facilitar-los el desenvolupament del projecte d’empresa, sense necessitat de fer excessives inversions i simplificant tant com es pugui els tràmits.