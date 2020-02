//Alentiment de l’economia

El matí d’avui, 4 de febrer, hem conegut les dades d’atur registrat del mes de gener, que ha augmentat en les quatre demarcacions catalanes. De nou es constata l’alentiment de l’activitat econòmica. Les dades d’atur són les que vam tenir el gener de 2019 i seguim mantenint la reducció de l’atur interanual, un fet que ja no es produeix en altres comunitats de l’Estat. El mercat de treball continua mostrant la pitjor cara: estacional, temporal i amb contractes de curta durada.

Les certeses de les polítiques econòmiques, pressupostàries i normatives de mercat de treball a Catalunya i a Madrid tindran rellevància i les decisions de les empreses seran decisives per mantenir taxes d’activitat i dinamisme econòmic els propers mesos.

No es poden demorar els acords polítics al voltant del mercat de treball signats pel PSOE i Unides Podem al govern espanyol perquè si no l’alentiment es pot veure afectat per una major incertesa que causaria un efecte no desitjat.

Cal derogar de manera immediata les reformes laborals imposades, perquè només han servit per precaritzar encara més el nostre mercat de treball, i impulsar i reforçar el diàleg social i la negociació col·lectiva per construir un nou model de mercat, basat en la creació d’ocupació de qualitat i l’estable.