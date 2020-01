//L’obra nova i de rehabilitació augmenta un 31,5% a l’Alt Camp el 2019

La construcció d’habitatge nou i obres de rehabilitació a la comarca de l’Alt Camp ha augmentat un 31,5% durant l’any 2019, segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Segons aquesta font, durant l’any passat es van construir a la nostra comarca nou habitatges, per sis el 2018. Pel que fa a obres de rehabilitació, a l’Alt Camp es van realitzar 41, per 32 el 2018.

D’altra banda, l’any passat es van construir a la província un total del 1.007 habitatges nous, un increment del 15,48% respecte a les dades de l’any 2018. La inversió en noves promocions va arribar als 120 MEUR incrementant-se en un 10% respecte a l’exercici anterior i quasi doblant les dades de l’any 2017.

Curiosament, el nombre d’obres de nova planta va baixar un 6% l’any passat, però aquesta davallada respon al fet que les obres realitzades han estat de més importància, ja que contenien més habitatges de mitjana i d’aquí que es produeixi l’increment final del nombre d’habitatges.

Per altra part, segons les mateixes dades del COAATT, la rehabilitació segueix ajudant el sector, que en tots aquests anys de crisi hi ha trobat una salvació. L’any 2019, el nombre de rehabilitacions a les comarques de Tarragona va augmentar un 7% respecte a l’any anterior i en total se’n van fer 897. D’aquestes, 244 van ser rehabilitacions d’habitatges unifamiliars, 445 en blocs d’habitatges, 28 en espais d’oficines i 19 a zones d’ús industrial. Com és habitual, el Tarragonès i el Baix Camp lideren el rànquing d’actuacions de rehabilitació seguides per la comarca del Baix Penedès.

L’any 2019, l’activitat professional al sector de la construcció va baixar un 3% conservant valors similars als de l’any 2018. Es van fer més direccions d’obra i es van redactar més projectes de rehabilitació, però en canvi, va baixar el nombre de certificats d’habitabilitat, els d’eficiència i les inspeccions tècniques d’edificis (ITE).