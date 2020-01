//Les cambres de comerç catalanes, reunides a Valls, donen suport a la calçotada

Aquest divendres, 10 de gener, i per espai de dues hores, la seu de la Cambra de Comerç de Valls ha reunit els tretze presidents de les Cambres de Comerç de Catalunya i han celebrat la reunió del Consell General de Cambres, per primera vegada.

Després de la reunió de treball i del contacte amb els mitjans de comunicació, els representants de les Cambres de Comerç de Catalunya (Barcelona, Girona, Sabadell, Terrassa, Lleida, Reus, Tarragona, Manresa, Tortosa, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tàrrega i Valls) s’han desplaçar fins a un conegut restaurant de la ciutat per celebrar la calçotada.

L’acte ha estat de suport a la manifestació gastronòmica més important de Catalunya, uns dels millors reclams turístics d’hivern i una important font d’ingressos per moltes empreses del sector primari.

D’altra banda, en el decurs de la reunió de treball presidida per Joan Canadell, president del Consell de Cambres de Catalunya i president de la Cambra de Comerç de Barcelona, s’ha valorat de manera positiva la formació del nou govern a l’Estat espanyol i a la investidura de Pedro Sánchez. “Per fi hi ha govern. Tenir govern significa tranquil·litat”, diu Canadell, que ha afegit que “queda per resoldre el dèficit de 45.000 milions d’euros que hi ha en les infraestructres a Catalunya, molt per sota de la quota registrada a l’Estat espanyol i a Europa”.

A l’esmentada renunió també s’ha parlat de la nova Llei de Cambres i de l’avantprojecte de llei per agilitzar els tràmits a l’hora d’aconseguir llicència per a la incorporació de noves empreses.

D’altra banda, les cambres del nostre territori reclamen l’acabament de l’autovia A-27, el corredor del Mediterrani, l’estació intermodal, la potenciació del port de Tarragona, l’aeroport de Reus i el wifi per als polígons industrials.