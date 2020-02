//La Fira Centre Comercial de Reus tanca el 2019 incrementant un 7,9% la seva àrea d’afluència

per | 07/02/2020 08:39 |

La Fira Centre Comercial de Reus es troba en plena etapa de creixement, tal com indica les xifres amb què ha tancat el 2019, quart any des que va obrir les seves portes.

Aquest any el Centre Comercial ha vist un increment en pràcticament tots els aspectes. El nombre d’afluències ha augmentat un 7,9% respecte a l’any anterior, fet que confirma La Fira com “un punt de referència comercial, de moda, oci i restauració imprescindible a la ciutat i també a la seva àrea d’influència”, com assegura Mayte Forján, directora de la Fira Centre Comercial.

Amb un 96,4% d’ocupació de locals del Centre Comercial, aquest 2019 ha vist com s’han produït sis noves obertures de marques que “han apostat per La Fira”, com recalcava Forján, que seguia afirmant que “aquestes dades ens posicionen dins del territori en el teixit comercial”. Al juny obria portes Udon, a l’octubre Kiwoko i Tezenis, al novembre Koröshi i al desembre s’hi afegien Snipes i Stories Italiane-Reus Paris Londres.

Per èpoques, un 34% de l’afluència total es va concentrar a l’estiu, entre juny i setembre, el mes on l’increment va ser més significatiu respecte a les dades de l’any anterior. També s’ha vist incrementat el nombre d’espectadors dels Cinemes Axion, que va créixer un 9,2%. Quant a les vendes, La Fira Centre Comercial va veure un increment del 5% respecte a les del 2018.

Increment de visitants en comarques com l’Alt Camp, Conca de Barberà o Tarragonès

El 60% dels clients, que en últimes dades proporcionades per La Fira va ser que s’havien superat els 4 milions d’usuaris, ho fan a peu, mentre que la resta ho fa amb vehicle. Per comarques, el 60% procedeixen del Baix Camp i la resta venien d’altres comarques, però especialment del Tarragonès, Alt Camp i Conca de Barberà. També han guanyat presència en persones arribades del Priorat, Baix Ebre, la Riera d’Ebre o el Baix Penedès.

Volem seguir la tendència positiva de creixement

Els objectius que La Fira Centre Comercial es marca per a aquest 2020 són diversos. El primer és la de mantenir el creixement de les vendes i les afluències de cara a aquest nou any, augmentant la presència a poblacions de les comarques de la seva àrea d’influència i mantenint el seu objectiu principal, que és col·laborar en la consolidació de la capital comercial de Reus. En aquest sentit, Forján creu: “Dins de l’eix comercial de la ciutat som un model que encaixa amb la resta del comerç local.”

A part, buscaran noves obertures, així com cobrir les necessitats de les demandes dels clients. Es treballa per oferir nous serveis als visitants per tal de fer “més amigable la seva estada a La Fira”. Un dels reptes és el de prorrogar la seva estada a La Fira Centre Comercial: “Això es fa amb nous serveis i millorar-ne el confort, amb nous espais que siguin d’oci. Així, properament es presentarà la nova terrassa de la Planta Segona o la implantació de nous serveis orientats a la millora de l’experiència del visitant.”