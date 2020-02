//La Cambra de Comerç de Valls presenta un projecte d’ajuts per a pimes

per | 04/02/2020 12:00 |

Aquest dimarts, 4 de febrer, ha tingut lloc a la Cambra de Comerç de Valls una jornada de presentació del programa ProACCIÓ 4.0, que preveu diferents línies d’ajuts a les empreses, especialment pimes, per incorporar tecnologies relacionades amb la indústria 4.0 (impressió 3D, ‘big data’, robòtica col·laborativa…).

La Cambra de Comerç de Valls ha acollit la presentació d’aquest programa a la sala d’actes amb la presència d’unes quaranta persones. La presentació i benvinguda ha anat a càrrec de Josep M. Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls; Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona; Antoni Belmonte, president de la CEPTA, i Fernando Torres, president del Col·legi d’Enginyers Industrials a Tarragona.

Aquest programa, articulat per la Direcció General d’Indústria a través d’ACCIÓ, actua com la finestreta única a Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l’àmbit de la indústria 4.0.

En total, es preveu que en els propers tres anys 1.000 empreses catalanes utilitzin els serveis i programes d’aquesta nova iniciativa, derivada del Pacte Nacional per a la Indústria, tot i que va més enllà del seu mandat.

L’objectiu és sensibilitzar l’empresa, facilitar-li l’elaboració d’una diagnosi, la preparació d’un pla d’actuacions i la implantació dels processos de transformació tecnològica.