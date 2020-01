//El preu de l’habitatge nou puja un 6% a Catalunya el 2019 i se situa com el més alt de l’Estat, segons els taxadors

El preu mitjà d’un habitatge nou a Catalunya es va situar en 3.934 euros el metre quadrat el 2019, un 5,9% més que l’any anterior, segons un estudi de Societat de Taxació. Amb aquests xifres, Catalunya és l’autonomia que registra el preu de l’habitatge nou més elevat de l’Estat, on la mitjana està en 2.453 euros/m2. A més, és la segona amb el major increment percentual en comparació amb 2018, només per darrere de Madrid i quan la mitjana estatal va ser del 4,5%. D’altra banda, pel que fa l’índex d’esforç immobiliari, que mesura la relació entre el preu i els salaris, es manté en 8,6 anys de salari íntegre, tres dècimes més que fa un any i per sobre del 7,4 de mitjana estatal.

Per capitals, Barcelona és la que té un preu més elevat a escala estatal, amb un increment del 6,1% en el darrer any, fins als 4.433 euros/m2. Dins de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb el preu més elevat (6.696 euros/m2), seguit de l’Eixample (5.800 euros/m2) i Les Corts (5.284 euros/m2). En l’altre extrem estan Nou Barris (3.236 euros/m2), Horta Guinardó (3.711 euros/m2) i Sant Andreu (3.874 euros/m2). Pel que fa als municipis de la demarcació barcelonina, els més elevats es donen a Sant Just Desvern (2.875 euros/m2), Esplugues de Llobregat (2.755 euros/m2) i El Masnou (2.750 euros/m2). El valor mitjà per als municipis analitzats en aquesta àrea va ser de 3.014 euros/m2, un 4,2% més que l’any anterior. A la línia de la costa però el preu mitjà és de 3.558 euros el metre quadrat i el municipi més car, sense tenir en compte Barcelona, són El Masnou i Sitges (2.720 euros metre quadrat). D’altra banda, Girona registra el segon preu més alt entre capitals amb 1.813 euros el metre quadrat i un increment de l’1,8% en comparació amb 2018. En aquest cas els preus més elevats es registren a Castell-Platja d’Aro (2.320 euros/m2), Girona (2.164 euros/m2) i Blanes (1.838 euros/m2). Els més baixos en canvi es donen a Salt (1.549 euros/m2) i Banyoles (1.575 euros/m2). A Tarragona, el preu mitjà de l’habitatge nou va ser de 1.521 euros per metre quadrat i un increment de l’1,3% en comparació amb 2018. El municipi més car va ser Tarragona (1.815 euros/m2), seguit d’Altafulla (1.758 euros/m2), mentre que Mont Roig del Camp té els preus més baixos (1.311 euros/m2). Per últim, a les comarques de Lleida el preu mitjà va ser de 1.316 euros el metre quadrat, el més baix a Catalunya, i va registrar un increment interanual del 0,8%. El preu a Lleida capital va ser de 1.347 euros el metre quadrat. Confiança immobiliària per sota de l’estatal

D’altra banda, l’Índex de Confiança Immobiliària és de 50 sobre 100 punts a Catalunya en el darrer trimestre del 2019. Aquesta xifra està per sota dels 50,8 punts de mitjana estatal i és també inferior als 50,9 de Catalunya en l’anterior trimestre. Per últim, l’índex d’accessibilitat per part d’un ciutadà amb els seus ingressos mitjans, que té en compte no només el salari sinó també la capacitat d’endeutament, es de 89 sobre 100.