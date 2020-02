//Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre superen les 49.000 persones a l’atur, amb un increment del 2,88% aquest gener

L’atur al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre repunta per sobre de les 49.000 persones amb un increment percentual que dobla el del conjunt de Catalunya -1,43%-. Les dones majors de 25 anys continua sent el sector de la població activa que més pateix les conseqüències de la desocupació: representen 25.880 persones del total de 40.003 aturades. Per sota dels 25 anys, 4.163 persones desocupades, les xifres per sexes estan pràcticament equilibrades -2.149 homes i 2.014 dones-.

Els serveis han liderat el creixement de la desocupació al territori. El nombre de persones aturades en aquest sector arriba ja a les 35.566, 1.212 durant aquest passat mes de gener. En el rànquing de destrucció d’ocupació el segueix l’agricultura, amb 127 persones aturades més –de 2.203 en total; la indústria, 109 més –i 4.540 en total-; mentre que la construcció per contra, redueix l’atur en 37 persones –i se situa en 3.959 en total-.

Segons les dades oficials del govern espanyol fetes públiques aquest dimarts, el nombre de contractes tancats a la demarcació aquest passat gener va ascendir als 23.739, 2.438 contractes i un 11,45% més que el desembre de 2019, però 2.390 menys que el mateix mes de fa un any –concretament un -9,15%-. Per sectors d’activitat, els serveis ha continuat liderant les contractacions, 16.051 en total, pràcticament una tercera part. La segueixen els 5.091 de la indústria, els 1.591 de la construcció i els 1.042 de l’agricultura.

De les noves contractacions, les indefinides han arribat a les 603 –un 27,46% més i un 3,5% per sobre respecte gener de fa un any-, mentre que les temporals, 1.853 aquest gener, creixen un 9,6% -van caure en 2.486 fa un any, un 10,61% menys-. Malgrat això, la diferència entre totes dues modalitats continua sent abismal: els indefinits són només un 11,79% i el 88,21% restant, temporals.

Per últim, cal destacar que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre se situa en els 299.906, amb un descens de 6.876 aquest últim mes –un -2,24%-, en contraposició als 4.559 nous afiliats que el mateix gener de 2019 va registrar el sistema –amb un creixement llavors de l’1,54%-. Del total d’afiliats, 244.754 es troben enquadrats al règim general, 53.454 són autònoms i 1.707 corresponen al mar.