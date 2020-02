//Agricultura abona 4,5 MEUR dels ajuts directes associats agrícoles de la PAC 2019 a 11.753 beneficiaris

ACN

El Departament d’Agricultura va fer efectiu el passat divendres el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics i tomàquet per a la indústria per un import de 2,3 MEUR a 10.255 beneficiaris. A partir del 14 de febrer es farà el pagament dels ajuts associats al conreu de l’arròs a 1.498 beneficiaris, per un import de 2,1 MEUR. Per als ramaders de l’oví i cabrum, es farà al febrer i el boví al març. En total 4,5 MEUR de la PAC per a 11.753 beneficiaris. Són ajuts que formen part del primer pilar de la Polític Agrària Comuna, finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.