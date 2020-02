//‘Una vida mejor’ triomfa en festivals internacionals

“Una vida mejor”, videodansa produïda per DansPXL, productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques establerta al carrer Colón 5, baixos, de Valls, i que es va estrenar a l’Institut d’Estudis Vallencs el passat mes de juliol, ha rebut durant els darrers dies diferents seleccions internacionals.

Durant el mes de desembre la peça va ser projectada a la Universitat de Huddersfield (Regne Unit) en el marc de l’exposició “Windows into Worlds 2019”. Al gener, s’hi han afegit més seleccions internacionals.

En primer lloc a Nova York, formant part de la selecció oficial del festival dedicat al cinema espanyol contemporani organitzat per Bronx World Film INC “Spanish Film Cycle – ¡España Hoy!”. També ha estat seleccionat i opta a diferents premis al Festival Internacional de Cine de Pehuajo (Argentina), que tindrà lloc al mes de febrer. Es tracta d’una mostra de pel·lícules i curtmetratges que compta amb el suport del govern argentí i que té com a objectiu promoure la cultura audiovisual a Buenos Aires i donar espai als treballs de realitzadors independents a escala nacional i internacional. A més, també forma part de la selecció 2020 de VideoDance Brasil, un festival on el jurat diu la seva però també ho fa el públic, on pot votar al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ti6Lo2EwqBg, reproduint i fent “like” al vídeo fins a l’1 de febrer.