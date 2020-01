//Una exposició recordarà els 300 anys dels Mossos a Valls

per | 14/01/2020 15:56 |

El Museu de Valls, l’Arxiu Comzarcal de l’Alt Camp i el Cos de Mossos d’Esquadra inauguraran el proper divendres dia 17 de gener a les set de la tarda l’exposició Veciana, Carrasclet i els Mossos a Valls.

El director del Museu de Valls, Jordi París, recorda que aquest 2019 ha fet 300 anys de la constitució de les Esquadres de Catalunya i de l’atac de Carrasclet a la vila de Valls: “D’aquests dos fets, que Valls n’ha estat protagonista, n’hem fet una exposició que inaugurarem aquest divendres”.

L’exposició serà inagurada a la Biblioteca Popular, al passeig dels Caputxins, 35.

Pere Anton Veciana i Rabassa (Sarral, 1682 – Valls, 1736) fou el primer comandant en cap de les Esquadres de Catalunya, un càrrec que va exercir la seva família des de Valls per espai de més d’un segle. Malgrat que la tradició atribueix a Pere Antoni Veciana la fundació de les Esquadres de Catalunya, aquests foren creats per Francesco Pio di Savoia, capità general de Catalunya, marquès de Castel-Rodrigo, l’any 1719, quan esclatà la revolta austriacista de Carrasclet. Per a fer-hi front es va constituir una milícia de paisans armats que fou l’origen les Esquadres de Catalunya.