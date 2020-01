//Susannes i Maria Jacobs, seleccionades per als Premis Enderrock 2020

per | 10/01/2020 11:51 |

Susannes està seleccionada pel disc “Dona llavor”, i Maria Jacobs, per “Invisible”. Fotos: cedides.

Les cantants vallenques Susannes i Maria Jacobs han estat seleccionades per als Premis Enderrock 2020. Aquest passat dimecres 8 de gener es va obrir la primera de les tres voltes de votació per als setze Premis Enderrock 2020 per votació popular.

Concretament, tant Susannes com Maria Jacobs estan nominades en la categoria Millor disc de cançó d’autor 2019. Totes dues han tret el seu segon disc durant el 2019: Susannes va presentar “Dona llavor” el passat juliol, i Jacobs va llençar “Invisible” al mes de novembre. Ambdós treballs han tingut una bona acollida per part del públic.

Es poden votar els discos de les artistes vallenques a l’enllaç www.enderrock.cat/votaciopopular. Si són unes de les deu propostes musicals més votades, passaran a la segona volta de votacions, que tindrà lloc entre el dimecres 29 de gener i el diumenge 9 de febrer. La tercera volta serà entre el dijous 13 de febrer i el 23 del mateix mes, i a partir de llavors s’anunciaran els tres finalistes de cada categoria.