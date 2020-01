//Poesia: la veu de l’arpa

Després del parèntesi de les festes nadalenques, Nits de Clàssics reprèn l’activitat el proper dijous 23 de gener a les 20.30 hores al Teatre Principal de Valls. Serà amb el Duo Élan (Anabel Real, soprano, i Esther Pinyol, arpa), una recomanació de JJMM de Catalunya, proposta del 9è Concurs Cant Líric Germans Pla “Ciutat de Balaguer” 2018, Premi Especial JM Catalunya al Millor intèrpret català (Grup d’Art 4 de Balaguer). Un concert coproduït amb JM Espanya i inclòs a la Red de Músicas. Interpretaran obres de C. Debussy, G. Fauré, R. Hahn, F. Mendelssohn, E. Grieg, E. Morera i J. Serrano, entre altres.

La soprano Anabel Real i l’arpista Esther Pinyol proposen un viatge a través de la poesia i la cançó lírica dels segles XIX i XX. En el recital s’explorarà la relació entre la veu i l’arpa a través de la interpretació tant d’obres escrites originalment per a veu i piano com d’altres elaborades i compostes ja per a aquesta formació. Es tracta doncs d’un recorregut a través de la mélodie francesa i el lied alemany, passant per les illes britàniques i Noruega, fins a arribar a Espanya i Catalunya.