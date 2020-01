//Obert el cicle “Ser sense ser-hi” a la Capella de Sant Roc

Aquest dissabte 11 de gener, al migdia, s’ha inaugurat l’exposició que obre el cicle “Ser sense ser-hi” a cura de Nyamnyam, amb la participació de Rosanayaris, Fernando Gandasegui i Gauthier Chambry que restarà oberta fins el dia 15 de març.

Actualment es defineix el ‘iogurt grec’ com a marca protegida. Segons l’associació d’indústries làcties gregues, és ‘iogurt grec’ només si es produeix a Grècia seguint procediments específics; així es defensen de ‘una crua apropiació de la identitat nacional’. Encara que sembli una normativa estricta, s’acosta més a una estratègia de mercat que a una intenció clara de donar suport a xarxes de producció local agroecològica en aquest país. D’aquesta manera i segons aquestes regles, es igual d’on procedeixi la llet que es fa servir per a elaborar aquest iogurt ‘grec’. Així resulta que si en un acte de fe, la capella de Sant Roc es nomena temporalment territori hel·lè – com succeeix amb les ambaixades – podem començar aquest ‘iogurt grec’ amb la llet de les cabres de la nostra amiga Nur de Mieres, el poble on es troba el #masnyamnyam i a on hem estat desenvolupant aquest projecte abans d’arribar a la Capella de Sant Roc de Valls, Grècia.