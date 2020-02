//La Pera Llimonera presenta ‘Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol’ a Valls

per | 08/02/2020 19:40 |

Aquest dissabte dia 8 de febrer, a la tarda, el Teatre Principal de Valls ha acollit la presentació de l’espectacle familiar Boabab. Un arbre, un bolet i un esquirol, a càrrec de la companyia La Pera Llimonera. Dos venedors ambulants refugiant-se d’una gran tempesta expliquen la història d’un bolet i un esquirol, que degut a la guerra emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure.

Ha estat un repte portar a escena el fet de parlar de la guerra. Ho fan de la mà d’un bolet i un esquirol que es veuen obligats a abandonar el seu arbre Baobab i es llencen a la recerca d’una nova casa. Un tema que, tot i veiem diàriament, evitem per la seva crueltat i emocions que ens reporten dins nostre.

Una diversitat de bosses i sabates de mides i colors diferents donen vida a les persones que per sobreviure s’encoratgen a la recerca d’un nou lloc on establir-se. Podrem sentir tristesa, crueltat amb una cura de valentia, i un gran esforç barrejat amb molt d’humor. Un gran respecte per allò que mai hauria hagut que passar.