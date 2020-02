//La Pera Llimonera enceta els espectacles familiars al Principal

Aquest dissabte 8 de febrer comença la nova temporada d’espectacles familiars de la mà de la companyia La Pera Llimonera amb la representació l’obra Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol. L’espectacle, recomanat des dels 4 anys, tindrà lloc a les 18 hores al Teatre Principal. L’obra ha obtingut el Premi millor espectacle Mostra Igualada 2019 i Premi Xarxa Alcover 2019.

Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol mostra com dos venedors ambulants refugiant-se d’una gran tempesta, expliquen la història d’un bolet i un esquirol, que degut a la guerra emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. És un repte portar a escena parlar de la guerra i La Pera Llimonera ho fan a través d’un bolet i un esquirol que es veuen obligats a abandonar el seu arbre Baobab i es llencen a la recerca d’una nova casa. Una diversitat de bosses i sabates de mides i colors diferents donen vida a les persones que per sobreviure s’encoratgen a la recerca d’un nou lloc on establir-se.

El món és ple de fronteres on moltes persones s’arrisquen per continuar vivint. Els murs poden ser infranquejables, però la seva mirada conté l’esperança d’una vida més enllà. Un homenatge a totes les persones que la violència dels conflictes armats ha obligat a deixar la seva terra. Una història que t’embolcalla emocionalment i de la que no pots fugir. Podrem sentir tristesa, crueltat amb una cura de valentia, i un gran esforç barrejat amb molt humor.