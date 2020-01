//La Biblioteca Carles Cardó organitza diverses activitats per aquestes

Dues sessions de contacontes infantils i una presentació de llibre són les activitats que la Biblioteca Carles Cardó ha preparat per les pròximes setmanes, totes tres activitats són d’entrada lliure i gratuïta. La primera cita és el contacontes en anglès The clouds in the sky, presentat per Laura González i Eva Magaña, que tindrà lloc dijous 23 de gener a les 17:30 hores.

Dijous 30 de gener a la mateixa hora, seguiran els contacontes amb Contes del Japó, aquest país llunyà ple de dracs, muntanyes nevades, cançons misterioses i milers de flors de cirerer. Contes, cançons i moixaines per descobrir una cultura diferent i estimar la diversitat. Sentiu la cançó que ens porta el vent? És en japonès! Seguim-la! Agafa la teva motxilla d’explorador i vine a la Biblioteca a descobrir les illes del Japó!

Per acabar, dijous 6 de febrer a les 19 hores, tindrà lloc la presentació de l’obra d’Endika Armengol: Las sandalias peregrinas. Una guia per al Camí de Santiago plena de relats divertits, curiosos i entranyables. L’autor, que ha realitzat el Camí en múltiples ocasions des de l’any 1983, explica, en forma de diari, les seves vivències d’aquests darrers anys en el pelegrinatge a Santiago, amanides amb útils consells i anècdotes. Aquest llibre complementa el seu primer títol sobre el Camí, editat el 2009.