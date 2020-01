//Imatges de Pere Toda i Francesc Roca repassen les Decennals del 2011

per | 31/01/2020 12:32 |

La sala de Sant Roc de Valls acull des de dijous 30 de gener, i fins al 16 de febrer l’exposició “Decennals. Falta un any”, que mostra a l’espectador un recull de les millors imatges de les festes de la Candela de l’any 2011. Els fotògrafs vallencs Francesc Roca i Pere Toda ens conviden a passejar pels records de les Decennals de fa nou anys sota el prisma de les seves captures fotogràfiques.

A través d’un recorregut per una norantena de fotografies que va captar amb les seves càmeres, els fotògrafs locals volen que els vallencs i vallenques gaudeixin buscant-se entre els elements del bestiari festiu, sota l’encesa dels diables, ballant en algun dels múltiples concerts, admirant les figures castelleres, al ball de gala, als actes més religiosos, o participant en qualsevol dels actes festius que es van programar per celebrar, un any més, les festes més arrelades i estimades del calendari vallenc.

La mostra fou presentada per Núria Candela Roca Trenchs.