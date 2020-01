//Els cinemes registren la millor assistència dels últims 10 anys, amb més de 105 milions d’espectadors a tot l’Estat

El primer semestre de l’any es van registrar un total de 46,7 milions d’espectadors, una xifra pràcticament igual a la del 2018. No obstant, l’increment s’ha notat al segon semestre, amb un impuls a l’estiu en què el creixement respecte l’any anterior ha estat del 13,6%, amb 58,8 milions de persones a les sales la segona part de l’any.

Pel·lícules més vistes

Després d”El Rey León’, ‘Joker’ i i ‘Vengadores: Endgame’, la llista de films més vistos la completen ‘Aladdin’, ‘Toy Story 4’, ‘Frozen 2’, ‘Dumbo’, ‘Padre no hay más que uno’, ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’, i ‘Spider-man: Lejos de casa’.

Una pel·lícula espanyola, ‘Padre no hay más que uno’, s’ha colat, doncs, en el top 10 de les més vistes el 2019. El llargmetratge de Santiago Segura ha estat la producció espanyola més vista amb gairebé 2,5 milions d’espectadors i més de 14 milions de recaptació.

El cinema espanyol representa un 15,9% de la quota de mercat, amb 15,9 milions d’espectadors que han anat als cinemes a veure pel·lícules com ‘Lo dejo cuando quiera’, de Carlos Therón, i ‘Si yo fuera rico’, d’Álvaro Fernández Armero, segona i tercera pel·lícula més vista respectivament. Les segueixen ‘Mientras dure la guerra’, ‘Dolor y gloria’, ‘Bajo el mismo techo’, ‘Perdiendo el este’, ‘Los Japon’, ‘Quien a hierro mata’ i ‘El silencio de la ciudad blanca’.

Dies amb més públic

La distribució diària a les sales es manté sense canvis remarcables, amb el 59% del públic que escull el cap de setmana per anar al cine. El dimecres 30 d’octubre ha estat el millor dia de l’any per als cinemes, coincidint amb la Festa del Cine, amb 1.026.655 d’espectadors, superant el milió com va passar el 2017.

El millor cap de setmana de l’any ha estat del 26 al 29 d’abril amb 14 milions d’euros i 2,1 milions d’espectadors, amb motiu de l’estrena de ‘Vengadores: Endgame’, pel·lícula que va protagonitzar la millor estrena de l’any amb 10,4 milions d’espectadors només aquell cap de setmana.