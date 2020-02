//El videodansa “ELLE” de DansPXL guanya el Dance Cinema Award

La producció de videodansa “E L L E” de DansPXL ha guanyat el Dance Cinema Award al Frostbite International Indie Fest de Colorado. Després de la seva estrena a Nova York, la peça s’inicia al circuit internacional de festivals de cinema amb aquest premi. Frostbite és un festival de cinema creat per tal que els creadors de cinema independent tinguin un espai on poder presentar els seus treballs. El festival consta de diferents categories, tals com millor film de comèdia, de terror o experimental. En aquest cas, “E L L E” ha estat premiada a la secció de millor film de cinema de dansa. Els curts guanyadors seran projectats en unes setmanes als Sneakyboy Studios de Colorado.

“E L L E” és una peça rodada entre el període 2017 – 2019 entre els voltants de l’estació de tren de Valls i l’estudi de DansPXL, situat al carrer Colom 5 baixos de Valls. El videodansa està dirigit per Marta Arjona i parteix d’una idea original de la ballarina altafullenca i intèrpret de la peça Anita Àstrid. Elle és una dona molt ocupada. Esmorza cada dia a la mateixa cafeteria i sempre té el telèfon a mà. Treballa a una revista de moda com sempre havia desitjat, però viu estressada pel temps i angoixada per la imatge. Una nit, arreglant-se per una gala comença a perdre el control de si mateixa. Es maquilla, es posa perfum i es pentina fins que porta aquests gests quotidians a la repetició excessiva. La perfecció de la seva pròpia bellesa la porta a la bogeria mentre balla per terra angoixada, buscant una alliberació. Llavors, es troba a Gaia, qui li aporta una llum que l’omple.