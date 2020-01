//El tenor vallenc Roger Padullés és Steuermann en l’òpera “Der Fliegende Holländer”

El tenor vallenc Roger Padullés debutarà demà, dissabte dia 18 de gener (19.00 h), en l’òpera Der Fliegende Holländer, que tindrà lloc a l’Auditori Euskalduna Bilbao, en el paper de Steuermann, timoner de Daland.

Padullés actuarà per primera vegada en aquest escenari. Les funcions tornaran els dies 21, 24 i 27 de gener (19.30 h). La durada de l’òpera de Richard Wagner és de dues hores i mitja amb pausa inclosa. Aquest òpera arriba amb el patrocini de la Fundació BBVA catorze anys després de la seva darrera representació en la temporada bilbaïna.

El tenor vallenc forma part d’un repartiment de grans veus. Així, destaca el baix-baríton gal·lès Sir Bryn Terfel, el millor Holandès Errant de moment, que debuta a ABAO amb un dels seus rols característic. Terfel, amb els mitjans vocals, plens de potència, cabal, fortalesa i extensió, ha fet de l’holandès un dels seus papers emblemàtics, que canta amb gran èxit a tot el món. Després de les funcions amb ABAO, tornarà a interpretar el proper mes de març al Metropolitan de Nova York. Al seu costat debuta també a Bilbao la soprano alemanya Manuela Uhl, una de les majors representants del repertori alemany, com a Senta completant el duo protagonista. Al costat d’ells el baix Wilhem Schwinghammer com el capità noruec Daland, el tenor Kristian Benedikt com a Erik i la mezzosoprano Itxaro Mentxaka com a Mary.

Aquest drama musical compta amb la Bilbao Orkestra Sinfonikoa amb direcció de Pedro Halffert. Completa aquest apartat el Cor d’Òpera de Bilbao, dirigit per Boris Dujin i el Cor EASO, dirigit per Gorka Miranda.

Després d’aquesta incursió operística, el tenor Roger Padullés, el 9 de febrer, farà l’estrena mundial a la Filharmònica de Luxemburg de l’òpera electroacústica de Joan Bagés. A més, de l’1 al 4 d’abril, al Gran Teatre del Liceu actuarà a The monster in the maze de Dove. I els dies 18 i 20 de setembre actuarà a Fidelio (Jaquino) de Beethoven a l’Auditori Nacional de Madrid.