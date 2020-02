//El Piano Romàntic de Bernat Català, a la Nits de Clàssics

per | 07/02/2020 08:05 |

El pianista Bernat Català (Barcelona, 1993) ha presentat un programa que reuneix tres obres amb estètiques i llenguatges molt diferents, però que responen a l’esperit de l’expressió romàntica. La nova cita de Nits de Clàssics s’ha dut a terme aquest dijous, dia 6 de febrer, al vespre al Teatre Principal de Valls.

Es tracta d’una proposta del 48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya 2018, primer premi de Joventuts Musical de Vilafranca del Penedès.

La Sonata Op. 110 de Beethoven va ser la penúltima composta per l’autor essent, doncs, una obra de maduresa profunda. En canvi, la sonata del compositor vienès Alban Berg es va publicar per primera vegada el 1910. Aquesta peça d’estil expressionista anticipa la ruptura del sistema total. El recital acabarà amb el Preludi coral i fuga del compositor belga Cesar Franck, una obra cabdal del repertori pianístic. Des de Beethoven fins a Franck, passant per Berg, tots els compositors representen el romanticisme en la música, cada un d’ells des d’una perspectiva diferent.

Prèviament al concert s’ha dut a terme la presentació del llibre Las Sonatas para piano de Beethoven de Paul Badura-Skoda i Jörg Demus, traducció de l’alemany a càrrec de Manuel Capdevila i Font. Editorial Arpegio. Una anàlisi i descripció de totes les sonates per a piano de Beethoven.

La presentació de l’obra ha anat a càrrec del musicòleg Albert Ferrer Flamerich i Manuel Capdevila i Font.