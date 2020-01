//Canvi de data en la representació de l’espectacle “Una història real” a Valls

Degut a que la productora Focus s’ha vist obligada a posposar l’inici de la gira de l’espectacle «Una història real», la funció prevista pel dissabte 9 de maig, finalment es podrà veure el dissabte 6 de juny.

“Una història real” és un thriller que protagonitzen Julio Manrique, Mireia Aixalà i Nil Cardoner. Els tres hauran d’aprendre a gestionar el dol i fer net, com a teràpia beneficiosa per poder tirar endavant. Però què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove busqui refugi desesperadament? Què pot portar un jove de família progressista a coquetejar amb l’ultra dreta supremacista? És la por? La solitud? O la manca de referents sòlids?

Un fil per arrencar aquesta història, la d’un adolescent que se sent desemparat i incomprès i la d’un pare absorbit per la seva professió. Un dol per gestionar. Una novel·la pendent de ser publicada. Una butaca atrotinada, plena de records, al bell mig del menjador. Un secret que pot acabar amb tot. I a l’exterior, el món no sembla anar millor: el discurs de la por agafa força, les esquerdes del pensament progressista són cada vegada més grans i l’individualisme ferotge impera. La clau és la supervivència, en aquesta història ben real i ben actual.

Les entrades de l’abonament serviran per la nova data del dissabte 6 de juny, mantenint la mateixa localitat. En cas que els espectadors vulguin que els hi sigui retornat l’import de la localitat (18 € per les persones que hagin adquirit un abonament estàndard i 15 € per les persones que hagin adquirit l’abonament amb el Carnet Amics dels Teatres) es realitzarà pel mateix sistema que s’hagi adquirit. Les localitats comprades a la taquilla del Teatre Principal, es podran reembolsar en aquest espai, els dies d’obertura habitual a partir del 6 de febrer i fins el 20 de març. Per a les persones que hagin adquirit les entrades mitjançant www.eventbrite.es, el servidor de ticketing Eventbrite es posarà directament en contacte amb cadascuna d’elles per tal de procedir a la devolució de les entrades de qui ho desitgi.