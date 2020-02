//‘Arrels’, concert pel Trio Pedrell a Nits de Clàssics

El Trio Pedrell, format per Christian Torres, violí; Ferran Bardolet, violoncel, i Jordi Humet, piano, presenten el programa Arrels, amb obres de Pedrell, Gerhard i Granados. Serà dintre del cicle de concerts Nits de Clàssics el proper dijous 20 de febrer, a les 20.30 h, al Teatre Principal de Valls, en l’any Gerhard- Beethoven-Carner. Una proposta del 13è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra 2018, Segon Premi (Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa) al Concurs Internacional de Música Paper de Capellades.

Pedrell va posar la llavor del nacionalisme musical a casa nostra i trobem en els seus deixebles Gerhard i Granados diferents maneres d’integrar el folklore musical en les seves composicions. En aquest programa el Trio Pedrell aprofundeix en la relació de mestre i alumne. En el cas de Gerhard, n’interpreta una obra de joventut que va tenir un gran èxit el 1918 en la seva estrena al Palau de la Música. En el cas del Trio Op. 50 de Granados, es tracta d’una música molt inspirada amb grans dosis de romanticisme. El Trio Pedrell ha dedicat els darrers anys a la recuperació del patrimoni musical català enregistrant i reeditant peces d’aquests autors, i així els ho va reconèixer la crítica en els Premis Enderrock, on el disc Arrels va ser premiat com a millor disc de clàssica del 2018.

Després d’anys de formació en diferents escoles estatals com l’ESMUC, Musikeon o l’Escola Superior de Música Reina Sofía i internacionals com la Hochschule für Musik Hanns Eisler (Berlín) i la Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy (Leipzig), comencen a caminar junts en una nova etapa marcada per un interès profund en la música de cambra. Han completat el màster de música de cambra a la Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover amb Markus Becker. Han estat premiats en concursos com ara l’International Chamber Music Competition Pinerolo e Torino città Metropolitana, el 24è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades o el Concurs Mi Primer Auditorio de la Fundación Piu Mosso. Han tocat en sales i festivals de Catalunya, Espanya, Alemanya i la Xina. Combinen la seva faceta artística amb la pedagògica essent convidats a impartir classes magistrals de música de cambra al Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, al Conservatori Professional de Música el Musical de Bellaterra o el Conservatori Professional de Terrassa.

Patrimoni

musical català

El seu primer treball discogràfic es titula Arrels (Ficta Edicions). El disc va ser presentat dins la temporada de cambra de l’Auditori de Barcelona havent esgotat totes les localitats. Porten el nom de Felip Pedrell per recuperar en la memòria col·lectiva la figura del compositor, musicòleg, editor i etnomusicòleg català, un dels pares de la música nacionalista espanyola, que va exercir una gran influència en personatges com Granados, Albéniz, Falla, Turina o Gerhard entre d’altres.