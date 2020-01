//A la venda les entrades per a la nova programació dels Teatres de Valls

Dilluns 3 de febrer a les 10 del matí els Teatres de Valls posen a la venda totes les entrades d’aquesta temporada 2020 tant a les taquilles del Principal com per la plataforma digital www.eventbrite.es. Les taquilles del Teatre oferiran un horari especial del 3 al 8 de febrer, obrint de 12 a 14 hores i de 18 a 20 hores, tot i que dilluns 3 de febrer la venda s’inicia a les 10 hores. A partir del 12 de febrer recuperaran l’horari habitual, els dimecres no festius de 18 a 21 hores i els divendres no festius de 12 a 13:30 hores. Pel que fa a www.eventbrite.es es poden adquirir les entrades les 24 hores del dia i sense despeses addicionals.

Entre les propostes destaquen els tres espectacles inclosos en l’abonament. El primer d’aquests muntatges que pujarà a l’escenari del Centre Cultural és “La dona del 600” (dissabte 14 de març, 21h) en el que Pere Riera dirigeix a Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons, Jordi Bonacolocha, Rosa Vila i Pep Plana. Humor i nostàlgia a parts iguales per un dels espectacles més esperats de la temporada.

Per la seva part, Clara Segura i Bruno Oro, la parella artística de Vinagre -la sèrie de TV3 més vista a les xarxes 10 anys després de la seva estrena-, es retrobaran amb “Cobertura”, interpretant múltiples personatges en to de comèdia, en una història hilarant i tendra sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el fracàs i de com les noves tecnologies afecten les relacions humanes. El darrer dels espectacles en Abonament és “Una història real”, un thriller per gaudir i reflexionar que protagonitzen Julio Manrique, Mireia Aixalà i Nil Cardoner.

La dansa, donant-se la mà amb el cinema, tindran un paper destacat en la nova programació amb l’actuació de la companyia italiana el Balletto di Siena. Amb motiu del centenari del naixement de Federico Fellini, aquest ballet ret homenatge al món imaginatiu i màgic del cineasta italià. Música de Nino Rota i Nicola Piovani en una escena plena de personatges d’històries immortals del cinema italià, per a un espectacle que, en el marc de l’Escola de l’espectador, te l’al·licient d’incorporar en la segona part el treball previ que hauran realitzat els alumnes participants del workshop previ.

L’humor de Justo Molinero serà un altre dels plats forts del menú cultural. El televisiu actor i humorista presenta un espectacle únic i impossible de repetir, perquè, com tot el que fa ell, el públic n’és el protagonista i n’escriu l’argument