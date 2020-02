//Vallmoll ja té dissenyat com serà el Carnaval d’enguany

per | 13/02/2020 13:49 |

L’Ajuntament de Vallmoll ja té a punt els actes de Carnaval d’enguany, que es duran a terme el dia 22 de febrer i el termini per apuntar-se a la rua ja està obert, fins al dijous 20 de febrer.

La jornada carnavalesca s’encetarà al matí. A partir de dos quarts d’11 i fins a dos quarts de 2 del migdia, a la plaça del Centre Cultural hi haurà una taller de disfresses originals amb materials reciclats, i es pintaran les cares amb motius de la festa.

Ara bé, el plat fort serà la tarda-vespre. A partir de dos quarts de 7 de la tarda a la plaça Major hi haurà la concentració de disfresses participants en la rua per després gaudir de la rua pels carrers del nucli antic amb l’acompanyament musical de la xaranga Bandsonats, rua que acabarà a la mateixa plaça Major. Seguidament als participants se’ls obsequiarà amb dònuts i xocolata desfeta. A continuació al Centre Cultural es farà el sopar de Carnaval 2020. I sense canviar de lloc en el mateix indret hi haurà ball amb el DJ Morci fins ben entrada la matinada.

També cal dir que a mitjanit al pati de la ludoteca es farà la cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.