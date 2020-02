//Una comèdia sobre el món laboral tancarà el Cicle de Teatre Amateur del Pla

El primer Cicle de Teatre Amateur del Pla es clou el pròxim diumenge 1 de març amb l’obra ‘Fenya rai!’, de la companyia La Teca Teatre, de Cambrils. L’obra es representarà a la Sala Parroquial a les 7 de la tarda. Les entrades es posen a la venda el dilluns 24 de febrer a l’ajuntament, i es podran comprar també a taquilla, una hora abans de començar l’espectacle, al preu de 5 euros.

‘Fenya rai!’ és una peça humorística formada per diferents esquetxos que giren al voltant del món laboral: la lluita per aconseguir un bon lloc de treball, l’esforç per mantenir-lo o la por de perdre’l. El repartiment compta amb catorze actors que donen vida a diferents personatges en situacions dinàmiques i canviants, unides pel tema laboral i per la clau d’humor. L’obra es va estrenar el passat mes de desembre a Cambrils.