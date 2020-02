//Un espectacle porta als nadons a descobrir la Terra

per | 16/02/2020 12:27 |

El Convent de les Arts d’Alcover aquest diumenge 16 de febrer ha encetat la seva nova programació per aquest semestre. Ho ha fet amb la proposta familiar de teatre per a nadons ‘Baby Esferic‘ de la companyia Aboon Teatre que s’ha pogut veure aquest migdia.

Ha estat un espectacle original i molt diferent de la majoria, on l’espectador s’ha hagut d’imaginar que era testimoni del naixement del planeta Terra i compartir-ho amb el seu nadó. ‘Baby esferic‘ ha proposat un divertit viatge per redescobrir l’espai amb ulls de nen on simpàtics personatges ajudaven a fer aquest viatge. Unes majestuoses meduses, una tortuga mil·lenària o unes abelles cooperen i mostren als nens el significat de l’amistat.

Quan l’espectacle ha acabat s’ha dut a terme un taller d’experimentació amb el món esfèric d’Aboon Teatre entre el públic present.