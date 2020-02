//Una trentena de participants en la calçotada Jove del Pla

Un any més l’Associació de Joves i amb la col·laboració de l’Ajuntament del Pla, un any més s’ha fet la Calçotada Jove.

S’ha dut a terme aquest dissabte 15 de febrer al Local de Joves -dins del perímetre de la Fàbrica. Minuts després de les 11 del matí un grup de joves organitzadors s’han trobat per començar a preparat la jornada.

El moment culminant ha estat a partir de les 2 del migdia, moment de gaudir de l’àpat pròpiament dit. Els assistents – una trentena- van gaudir d’un dinar format per un aperitiu per fer boca, seguidament els calçots cuits amb salsa casolana de primer plat, i de segon xai, llonganissa, botifarra i cansalada a la brasa, tot acompanyat per begudes, i cafès i galetes per postres.

Dir que en el mateix indret després de l’àpat hi ha hagut karaoke.