//Un canvi d’obra en la programació teatral del Morell

per | 19/02/2020 19:55 |

Per motius aliens a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Morell ‘La plaça del Diamant’, l’obra de teatre que estava prevista per al 14 de març en el marc de la programació d’hivern-primavera del Teatre Auditori del municipi, ha hagut de quedar ajornada. Aquesta producció de la companyia Eòlia es mirarà de reprogramar per al segon semestre de l’any, dins de la programació de tardor.

Però aquell dissabte continuarà havent-hi teatre al Morell, i és que en el seu lloc es representarà ‘La casa de Bernarda Alba’, de la companyia Magatzem d’Ars. La proposta és una adaptació del clàssic de García Lorca dirigida per Albert Pueyo i interpretada per sis actrius que es fiquen dins del rigorós dol que comporta la mort del pare de la família. El control i la sensació de tancament que es respira dins la casa provocarà la confrontació entre mare i filles i entre les germanes, fet que generarà conflictes en el si de la família.

Les persones que hagin adquirit l’entrada per a ‘La plaça del Diamant’ podran entrar a l’espectacle de ‘La casa de Bernarda Alba’ amb la mateixa entrada i tindran la mateixa butaca, o bé se’ls podrà retornar l’import de 10 euros.