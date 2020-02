//Tot a punt per a gaudir la Setmana de la Dona d’Alcover

El Col·lectiu de Dones d’Alcover ha preparat diversos actes per celebrar la festivitat de Santa Àgata, patrona de les dones, tal com fan cada any en la primera setmana del mes de febrer, i que aglutinen dins del que anomenen Setmana de la Dona.

El primer dia serà el dimarts 4 de febrer, quan a les 5 de la tarda a Ca Cosme hi haurà una xerrada sota el nom “Prevenció de problemes de sòl pelvià – incontinència” a càrrec de la llevadora del CAP d’Alcover Alba Pellicer.

El dimecres 5 de febrer a les 5 de la tarda al local del Col·lectiu es farà l’acte de lliurament dels premis del campionat de parxís que s’ha dut a terme els dimecres de gener.

El dijous 6 de febrer a les 5 de la tarda al local del Col·lectiu hi haurà demostració de centres florals a càrrec d’Elena, de la botiga de 4 Cantons d’Alcover.

Els actes tornaran el 7 de febrer, dia en què es farà una excursió per veure Catalunya en Miniatura i una visita al Poble Espanyol.

Els darrers actes es viuran el dissabte 8 de febrer, quan el Col·lectiu participarà en la missa del segon dissabte fent les lectures i els cants. En acabar hi haurà una xocolatada al restaurant de l’ermita del Remei.