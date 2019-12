//Teatre i futbol solidari per cloure la setmana de Nadal a La Pobla

Endinsats ja plenament en les celebracions nadalenques, els habitants de La Pobla es preparen per gaudir del Nadal i de Sant Esteve, amb les tradicionals trobades familiars al voltant de la taula, en una setmana que, a més, comptarà amb alguns dels plats forts del programa d’actes que l’Ajuntament ha preparat per a aquestes festes. Els infants seguiran gaudint del Parc infantil, a la seva disposició durant tota la setmana, tret dels dies de Nadal i Sant Esteve. A més, aquest dimarts també tindrà lloc la Missa del Gall, enguany a l’Església del Morell, dimarts a la tarda; el dimecres, la litúrgia seguirà sent protagonista amb la Missa de Nadal, a les 11 h a l’església de La Pobla, i una hora després l’atenció es traslladarà a la plaça de la Vila, on els infants viuran la màgia del Nadal tot fent cagar el Tió. L’endemà dijous, dia de Sant Esteve, i al punt del migdia, els emissaris reials arribaran al Pavelló de La Pobla per recollir les cartes dels nens i nenes, mentre que al vespre, la Plaça de la Vila reunirà a grans i petits per assistir a la projecció del mapping. Així s’arribarà a divendres, quan tornarà a obrir les seves portes el Parc infantil de Nadal. També ho farà dissabte, tot i que compartint protagonisme amb la Gran Gimcana de Nadal que, a les 12.30 h i a la Carpa del Pavelló, oferirà jocs i diversió a petits i grans, amb la presència de personatges d’animació infantil i una pluja final de confeti. A més i durant tot el dia, el camp de futbol acollirà una nova edició del Torneig Dow de futbol base que, com de costum, convidarà a tots els assistents -jugadors, tècnics, acompanyants i públic en general- a participar de la campanya solidària de recollida de joguines. En aquesta ocasió, les joguines seran destinades a la Unitat Pediàtrica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que atén pacients de 0 a 15 anys d’edat. El mateix dissabte, al Casal Cultural, La Corriola Teatre interpretarà un any més “Els Pastorets”. L’espectacle, amb un preu d’entrada de 3€, destinarà tota la seva recaptació a col·laborar amb la Marató de TV3. La setmana arribarà el seu final el diumenge, quan La Pobla seguirà gaudint del Parc infantil i, a més, també ho farà amb la Mini disco infantil, al migdia; i amb el Concert de Nadal “Música per a oboè i orgue”, que sonarà a l’Església a partir de les 19 hores. Lucrecia i els Lunnis omplen el Casal Pel que fa als actes nadalencs que han tingut lloc a La Pobla durant el passat cap de setmana, hi destaca l’espectacle musical “Lunnis de leyenda Superstars”. Lucrecia i els Lunnis van portar fins a l’Auditori del Casal Cultural tota la seva energia positiva i els valors positius que transmeten, per encisar el públic familiar que va omplir el pati de butaques. Així mateix, dissabte també va celebrar-se el tradicional concurs de pessebres entre els habitants prèviament inscrits. El jurat va visitar els domicilis dels participants per puntuar els seus muntatges pessebrístics, en un certamen que coneixerà els seus guanyadors aquest proper dissabte, durant el descans de la representació de l’obra “Els Pastorets”.