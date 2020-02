//S’obre la Mediateca de Pla al públic en general tres dies a la setmana

La Mediateca del Pla de Santa Maria, ubicada a l’edifici històric de l’escola de Sant Ramon, ha obert les seves portes al públic en general aquest dilluns, dia 10 de febrer, a les 4 de la tarda, encara que l’acte inaugural ha estat una hora després.

A les 5 de la tarda hi ha hagut una sessió de contacontes i un taller. Seguidament s’ha fet la inauguració oficial d’aquest nou servei a càrrec de l’alcalde del Pla de Santa Maria, Mateu Montserrat, i de la directora de l’escola de Santa Ramon, Maria Carme Compte. Per acabar hi ha hagut un berenar per a les persones assistents.

Els dies d’obertura en aquesta primera fase seran dilluns, dimecres i divendres, de 4 a 7 de la tarda, fins al mes de juny.

Si el nou servei té bona acollida, l’Ajuntament preveu que pugui obrir també les tardes del dimarts i el dijous. L’acord s’ha previst per a una durada de tres anys. Més enllà d’aquest període, s’estudiarà la possibilitat de dedicar una part de l’edifici de la Cooperativa a acollir una biblioteca municipal.