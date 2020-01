//S’inicien les obres de millora a les travesseres de la Riba

per | 17/01/2020 13:44 |

Les obres de millora a les travesseres de les carreteres C-240z i TV-7044 al seu pas per la Riba, que tenen com a objectiu pacificar el trànsit i garantir la convivència amb seguretat de la circulació de vianants i vehicles, ja s’han iniciat.

Entre les actuacions previstes a la via, dutes a terme des de la Diputació de Tarragona, hi ha la nova construcció i la remodelació de les voreres amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda i la construcció d’escales i murs de contenció. També es millorarà el drenatge i es farà la reposició de les escomeses d’aigua i enllumenat afectades.

Les obres a les carreteres C-240z i TV-7044, que compten amb un pressupost 566.134,80 euros, s’allargaran fins al juliol de 2020 i ocasionaran restriccions puntuals de trànsit.