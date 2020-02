//S’arxiva una denuncia de prevaricació contra un exalcalde de Cabra

El Jutjat d’Instrucció número 2 de Valls en data de 28 de gener ha fet un auto d’arxivament a una querella posada per l’Ajuntament de Cabra l’any 2018 contra Miguel Castañon per uns fets de quan era alcalde del municipi on l’acusava dels delictes de prevaricació i malversació de fons públic, per unes obres d’asfalt que va fer en l’any 2015 en uns carrers del Mas del Plata.

El motiu de la querella és que la part denunciant, entenia que l’asfaltat d’aquests carrers es va executar sense el tràmit administratiu corresponent.

Segons aquest auto “qualsevol irregularitat detectada en la tramitació dels permisos municipals haurà de ser solucionats per vies administratives corresponents, tal com de fet ja han estat efectuades en data d’avui”. Posteriorment en aquest auto conclou que “els fets d’aquestes diligències no resulta degudament justificada la perpetració del delicte”.

Per això en la part dispositiva de l’auto diu que s’arxiva les actuacions per “no resultar degudament justificada la perpetració del delicte que va donar lloc a la formació de la causa“.