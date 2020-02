//Rodonyà recuperarà les caramelles 46 anys després

per | 04/02/2020 13:11 |

El municipi de Rodonyà recuperarà les tradicionals caramelles 46 anys després.

Aquesta és la conclusió a què es va arribar en una reunió informativa que es va dur a terme el passat dissabte 1 de febrer a les 8 del vespre.

Fa anys que un grup de veïns volen recuperar les caramelles, però per diferents motius tot va quedar en intents i enguany s’ha volgut fer amb temps.

En aquesta reunió es van apuntar més 30 persones per fer-les i ara es posarà fil a l’agulla per tornar a cantar les caramelles el diumenge de Pasqua al migdia.