//Rodonyà, protagonista al programa ‘Katalonski’ de TV3

Aquest proper diumenge, dia 9 de febrer, quan faltin cinc minuts per a tres quarts d’11 de la nit, a TV3 s’estrena el capítol “Un katalonski a la família”, del programa ‘Katalonski’, presentat pel músic islandès resident a Barcelona Halldor Mar.

Adrián, un noi argentí d’origen polonès que va aprendre català des de l’Argentina i que va ser un dels protagonistes d’un dels capítols de la primera temporada del programa, en aquesta ocasió visita Catalunya per primera vegada i comparteix uns dies amb la família Saumell-Serra de Rodonyà, per conèixer de prop l’entorn rural, el territori i la gent, i també la cultura catalana i les tradicions, com per exemple els castells.