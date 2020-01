//Rialles a dojo al Morell amb la pallassa Pepa Plana

Aquest divendres 10 de gener a les 9 del vespre s’ha donat el tret de sortida de la programació del Teatre Auditori del Morell.

La temporada teatral del Morell arrenca, arranca amb molta força. La primera a pujar a l’escenari ha estat la pallassa vallenca Pepa Plana, amb el muntatge “Veus que no veus”, guardonat en la categoria de millor espectacle o entrada de pallassos als Premis Zirkòlika.

L’obra es basa en els anomenats números clàssics, però ja va sent hora que algú hi posi la versió en femení amb una pallassa augusta i una pallassa blanca. Com canvien i quin significat agafen quan es juguen des de dues pallasses en comptes de dos pallassos? No és un tema menor.

Aquest espectacle recomanat per majors d 12 anys ha tingut una molt bona acollida entre el públic present on hi hagut una molt bona entrada.