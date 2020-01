//Reflexió sobre els diners i l’avarícia per a tots els públics al Morell

per | 18/01/2020 22:45 |

Dins de la programació d’hivern del Teatre del Morell, aquest dissabte 18 de gener a la tarda han pujat l’escenari morellenc els components de la companyia Zum-Zum Teatre amb l’obra “La gallina dels ous d’or”.

L’obra s’ha encetat a les 7 de la tarda amb una bona acollida de públic en aquest espectacle infantil.

Aquesta obra és un espectacle familiar sobre el valor dels diners i l’avarícia. Aquesta obra parla d’un grangers, no perdien el temps pensant en els diners i sempre repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava. Però un dia va arribar una gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres? La gallina dels ous d’or és una història que conta que els diners són un “qüento”.